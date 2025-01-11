Прихожане храма поздравили с Рождеством пациентов больницы в Дмитрове

Рождество Христово отметили в Дмитровской городской больнице. Празднование и поздравления уже стали традицией для прихожан Пантелеимоновского храма, которые организовали мероприятие.

Дед Мороз и Снегурочка передали подарки пациентам больницы. Поздравили их с Рождеством настоятель храма отец Артемий, сестры милосердия и волонтеры. Юные пациенты исполнили стихотворения и новогодние песни.

«В трудные периоды болезни особенно важно ощущать поддержку и внимание, слышать добрые пожелания. Мы искренне благодарим всех, кто помог сделать этот праздник в больнице таким ярким и запоминающимся!» — сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Ранее мы рассказывали о том, что в Доме культуры «Созвездие» в Дмитрове прошел Рождественский концерт. На сцене выступили представители разных поколений и творческих направлений.