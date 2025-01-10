Рождественский концерт прошел в Доме культуры «Созвездие» в Дмитрове

В Дмитрове состоялся традиционный рождественский концерт «Звезда Рождества» в филиале Центрального Дворца культуры «Созвездие». На сцене объединились люди разных поколений и творческих направлений, чтобы рассказать об одном из самых добрых праздников.

На сцене выступили образцовый коллектив «Задоринка», фольклорные ансамбли «Хорошки» и «Завалинка», хореографический театр «Фламинго», студия танца «Сияние», Вокальный ансамбль академической песни «Орфей» и Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации — Ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники».

В программе прозвучали рождественские песнопения и колядки, композиции о русской зиме. Артисты также представили хореографические номера и театрализованные постановки.

Творческие коллективы в очередной раз порадовали дмитровчан и гостей города. Полный зал зрителей аплодировал артистам.

«Такие мероприятия бережно хранят и передают традиции нашей культуры, делая наш город теплее и уютнее. Благодарю всех участников за их талант и труд, а зрителей — за поддержку и аплодисменты», — отметила заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.