Приемная кампания завершилась в кадетской школе в Воскресенске

В первые классы кадетской школы Воскресенска в этом году пойдут 80 детей. Всего в образовательном комплексе будут учиться 1000 ребят.

Финальные собеседования провели сегодня, 26 августа. Комиссия проверяла базовые знания будущих учеников, их мотивацию и желание учиться в кадетской школе.

Будущие первоклассники выполняли задания на счет и чтение. Абитуриенты среднего и старшего звена поучаствовали в беседах.

«Тенденция такая: видимо, это связано с проведением специальной военной операции, что очень много высокомотивированных детей к нам стремятся попасть. Потом они хотят продолжить обучение в высших военных учебных заведениях», — прокомментировала педагог-психолог кадетской школы Воскресенска Анастасия Соколова.

