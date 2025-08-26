Спортивный семейный праздник прошел в Воскресенске

Мероприятие «ЗОЖигаем с ВМУ» организовало местное предприятие в Воскресенске. Участниками стали сотрудники компании и их семьи — всего более 100 человек.

Организаторы подготовили масштабную развлекательную программу. Гости могли принять участие в активностях: поискать грибы, поиграть в шахматы, сделать оригинальные фото в специальной зоне.

Также состоялся квест по знаменитой игре «Форт Боярд». Команды выполнили задачи на ловкость, логику и преодоление страха.

Кроме того, директор филиала «ВМУ» приготовил плов. Им могли угоститься все участники праздника.

«Традиционный праздник „ЗОЖигаем с „ВМУ“ — это торжество спорта, здорового образа жизни и отличного настроения. Мероприятие направлено на то, чтобы его участники не только приятно провели время, но и получили новые знания о корпоративной культуре, обрели новые знакомства и научились еще эффективнее работать в команде», — сказала заместитель директора филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике Яна Агеева.