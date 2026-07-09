Прием заявок на субсидии для бизнеса по франшизе открыли в Подмосковье

В Подмосковье открыли прием заявок от предпринимателей на возмещение расходов, связанных с работой по франшизе. Оформить обращение можнов онлайн-формате — срок подачи документов продлится до конца текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, программа «Франшизы» позволяет бизнесу вернуть до половины затрат, понесенных в рамках договора франчайзинга.

«Максимальная сумма поддержки — два миллиона для подмосковных франшиз, один миллион — для франшиз других субъектов страны», — сказала она.

Получить поддержку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Подмосковье. При этом регистрация заявителя должна быть оформлена не ранее чем за шесть месяцев до подачи заявления. Дополнительным условием выступает дата открытия франчайзингового объекта — не раньше 1 января 2022 года, а сами затраты должны быть понесены не ранее 1 января 2025 года.

Узнать подробнее можно на инвестиционном портале.