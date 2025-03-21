Презентация сборника стихов «Победа-80» прошла в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В отделе краеведения центральной библиотеки имени Инны Гофф состоялась презентация сборника стихов авторов из Воскресенска «Победа-80». Глава округа Алексей Малкин наградил поэтов.

На мероприятии собрались члены Воскресенского литературного объединения «Радуга» имени Ивана Лажечникова.

«С удовольствием принял участие в литературно-патриотическом мероприятии, посвященном памяти воинов, погибших при защите нашего Отечества», — отметил руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Он наградил поэтов и поблагодарил автора идеи, академика, члена президиума Академии Российской словесности, почетного гражданина Воскресенского района и города Белоозерский Леонида Дудина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медали ветеранам к 80-летию Победы.

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