Презентация сборника стихов «Победа-80» прошла в Воскресенске
В отделе краеведения центральной библиотеки имени Инны Гофф состоялась презентация сборника стихов авторов из Воскресенска «Победа-80». Глава округа Алексей Малкин наградил поэтов.
На мероприятии собрались члены Воскресенского литературного объединения «Радуга» имени Ивана Лажечникова.
«С удовольствием принял участие в литературно-патриотическом мероприятии, посвященном памяти воинов, погибших при защите нашего Отечества», — отметил руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.
Он наградил поэтов и поблагодарил автора идеи, академика, члена президиума Академии Российской словесности, почетного гражданина Воскресенского района и города Белоозерский Леонида Дудина.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медали ветеранам к 80-летию Победы.