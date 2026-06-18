Превышения ПДК в воздухе Балашихи, Котельников и Люберец не выявили

Стационарные посты наблюдения за атмосферным воздухом не выявили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в городских округах Котельники, Реутов, Люберцы и Балашиха из-за пожара. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что для дополнительной проверки в округах курсирует передвижная лаборатория ГКУ «Мособлэкомониторинг», измеряющая воздух по 32 показателям. В пресс-службе добавили, что в Балашихе произошло оседание сажи, возникшей в результате пожара.

Жителям округа рекомендовали сократить пребывание на улице и не открывать окна ночью и утром. При выходе из дома необходимо надевать специальные маски или сложенные в несколько слоев марлю или ткань, которые можно увлажнить.

Автомобилистов призвали к повышенной внимательности из-за сохраняющегося задымления на улице.

«Не перенапрягайтесь физически: активность заставляет вас дышать чаще и глубже, что сильно и надолго вредит вашему здоровью в условиях задымленности», — добавили в пресс-службе.

Массовый налет украинских беспилотников на Московскую область произошел в четверг, 18 июня. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что травмы различной степени тяжести получили 17 человек, среди которых есть дети. Он подчеркнул, что все, кого затронула атака, получат необходимую поддержку.