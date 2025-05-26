Предварительные итоги голосования за объекты благоустройства подвели в Подольске

«Славянский бульвар» в Подольске лидирует в голосовании за объекты благоустройства в 2026 году. За его преображение выступили 25535 человек.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на портале «Госуслуг».

В Подольске представлены на выбор пять территорий, но только одна из них получит финансирование. К концу мая «Славянский бульвар» в микрорайоне Силикатная-2 на Тепличной улице набрал 25535 голосов, на втором месте — Бульвар 65-летия Победы в границах улиц Академика Доллежаля и Генерала Варенникова в микрорайоне Кузнечики. За него проголосовали 2822 раза. На третьем месте — сквер 100-летия победы России над наполеоновской армией в 1812 года в микрорайоне Зеленовский на Соборной площади. Он набрал 1103 голоса.

Сделать свой выбор могут жители Подольска старше 14 лет. Голосование доступно на сайте по ссылке.