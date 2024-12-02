Представители Фрязина и Щелкова обменялись опытом организации праздников

Накануне празднования Нового года представители городских округов Фрязино и Щелково встретились, чтобы обменяться опытом. Вместе они обсудили вопросы организации досуга жителей и обустройства общественных пространств.

Представители Фрязина выразили мнение по поводу благоустройства скверов, парков и тротуаров. На улице Институтская минувшей осенью открыли новый многофункциональный сквер, в котором обустроили спортивные и детские игровые зоны.

С 1 декабря в парке стартует большая праздничная программа. Начнется череда мероприятий с торжественного открытия сказочной Резиденции Деда Мороза. Там же организуют лыжню: в прошлом году ее высоко оценили и спортсмены, и любители зимнего спорта. С середины декабря можно будет взять лыжи в прокат.

Отметим, что благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева создали такую масштабную экологичную зону отдыха для горожан. В планах — реконструкция общественного пространства возле Научно-исследовательского института «Платан». Сейчас разрабатывают архитектурно концепцию объекта.

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