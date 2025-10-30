Представителей туроператоров познакомили с достопримечательностями Сергиева Посада

Сотрудники Сергиево-Посадского музея-заповедника и Союза Золотого кольца городов России провели информационный тур для представителей крупнейших российских туристических агентств. Гости посетили город, чтобы изучить его потенциал для организации путешествий. Их познакомили с ключевыми экспозициями, такими как коллекция Ризницы и выставки Конного двора.

Раньше туристов привлекала в основном Троице-Сергиева Лавра. Сейчас в городе появилось столько интересных локаций, что путешественникам потребуется несколько дней, чтобы посетить их все.

Главная задача визита состояла в заключении договоренностей о совместном продвижении региона среди новых операторов рынка. Музей-заповедник может привлечь гостей не только выставками, но и интересными экскурсиями по территории монастыря и историческим местам Сергиева Посада.

Подобная работа музея совместно с Союзом Золотого кольца России интересна не только самому музею, но и городу. Отметим, что в следующем году туристический маршрут, в состав которого входит и Сергиев Посад, отметит свой 60-летний юбилей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что он принял участие в совещании по подготовке кадров для туризма и гостеприимства.