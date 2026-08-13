Детский омбудсмен России дала высокую оценку работе Минэкологии Подмосковья

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова направила в регионы рекомендации, основанные на докладе о деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка в 2025 году. В частности, регионам предложено привлекать детей к волонтерскому движению и экологическим акциям через современные цифровые форматы.

В докладе отмечены успешные практики и форматы работы в сфере экологии. Среди них — экологическая ярмарка, «Эко-завтрак с министром», экофестиваль и поддержка масштабных экоакций. Также упомянуты такие акции, как «Школа утилизации: электроника», «Вода России», «Экодиктант» и другие.

Например, за время проведения ярмарки экопроектов участие в ней приняли около семи тысяч человек. Акция «Вода России» в 2025 году собрала почти шесть тысяч волонтеров, которые очистили более 21 тысячи гектаров и собрали почти 1 900 кубометров мусора. В последнем сезоне акции «Покорми птиц» приняли участие более 70 тысяч жителей Московской области.

Детский омбудсмен отметила, что просвещение детей и молодежи в сфере экологии является важным инструментом государственной политики. Она подчеркнула необходимость привития им навыков бережного отношения к окружающему миру.

С полным текстом доклада можно ознакомиться по ссылке.