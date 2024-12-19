Председатель Ассоциации старост Подмосковья подвел итоги работы за год

Подмосковная Ассоциация старост подвела итоги уходящего года. Почему в регионе занялись развитием сельских территорий и, как благодаря этому преображаются целые деревни, рассказал председатель Ассоциации старост Подмосковья Федор Степанов в интервью ведущей Ксении Присекиной на 360.ру.

«Город — это экономика. Город — это сердце. А малые территории и села — это душа. Туда люди приезжают отдыхать и праздновать семейные праздники, а также просто побыть с родными и любимыми. Поэтому сельские территории — это такой источник жизни и величия нашей страны. Поэтому Ассоциация старост создана для того, чтобы такие территории, несмотря на рост агломераций, они сохранялись. Чтобы жителям там было уютно, чтобы там жили и рожали детей. Для этого есть лидеры сельских сообществ — старосты», — пояснил Степанов.

Степанов подчеркнул, что история старост берет свое начало в 17 веке. При этом губернатор Московской области Андрей Воробьев, сделав ставку на этот институт, поддержал очень большое дело для жителей сельских территорий.

Кроме того, Степанов отметил, что порядка 80% населения московской агломерации проводят свободное время в селах. И, если каждый житель начет обращаться со своими проблемами и предложениями, то сложится слишком высокая нагрузка на власть. В этом случае и помогают работать с проблемами старосты.

«Старосты строят вокруг себя сельское сообщество, которое его поддерживает, с которым они обсуждают планы, ставят задачи и выходят с инициативами. Поэтому староста — это такой проводник, опора жителей и помощник власти», — отметил Степанов.

Специалист также рассказал, что сейчас работу старост удалось закрепить на законодательном уровне, что сильно помогает решать проблемы жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сельских старост Подмосковья с их праздником.