Сегодня 17:50 «Предлагают инициативы». Андрей Воробьев поздравил сельских старост Подмосковья с их праздником Губернатор Подмосковья поблагодарил и поздравил сельских старост с праздником 0 0 0 Подмосковье

Праздники

Андрей Воробьев

День сельского старосты в Подмосковье отмечают 23 октября. Здесь их — свыше трех тысяч. Год назад создали ассоциацию, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. Он поздравил каждого, кто причастен к этой работе, с профессиональным праздником.

«В нашем регионе более 3,3 тысячи старост, которые ежедневно заботятся о своих территориях», — сказал глава Подмосковья. За прошедший год с момента создания ассоциации к движению подключились свыше 800 человек.

В селах теперь проходят выездные администрации, а старосты могут предложить свои инициативы местным властям. Андрей Воробьев

Это в том числе влияет на появление новых дорог, детских площадок и другой инфраструктуры в необходимых жителям локациях. «Поздравляю всех старост с праздником и желаю крепкого здоровья, сил и успехов в этом нелегком, но очень важном деле!» — сказал Андрей Воробьев.

В лицах

Губернатор привел в пример несколько имен старост, оказавших колоссальное влияние на преобразования. Например, Ольга Ванькова — одна староста на семь деревень в городском округе Можайск: в Сычиках, Новых Сычиках, Калужском, Липунихе, Дьякове, Поповке, Барышах. «Благодаря ее работе благоустроили общественные пространства, отремонтировали дороги и осветили две деревни. Также она наладила приезд автолавки с продукцией от местных фермеров», — рассказал Воробьев.

А Венера Порядина, например, стала старостой деревни Новоселки под Коломной всего год назад. За это время здесь отремонтировали дороги, обустроили пожарный пирс на пруду и установили вышку сотовой связи. Она добилась сокращения сроков газификации с 2028 на 2026 год. Сейчас в деревне устанавливают детскую игровую площадку. Иван Морозов родился и вырос в деревне Красноиншино городского округа Можайск. «Он потомок одной из семей основателя и первого председателя колхоза. Благодаря его усилиям деревню газифицировали, в ней проложили интернет», — отметил губернатор. Еще один пример — Анна Зайцева из деревни Дворяниново в городском округе Ступино. Благодаря ей установили волейбольную площадку, модернизировали освещение, благоустроили родник, зону отдыха на реке Каширке и провели интернет.