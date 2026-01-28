Предпринимателям Подмосковья напомнили о поддержке по программе льготного лизинга

Фото: Завод по производству упаковки для пищевых продуктов «МолоПак» в Чехове / Медиасток.рф

Корпорация МСП предоставит предпринимателям 3,1 миллиарда рублей льготного лизингового финансирования в этом году. Средства могут получить предприятия обрабатывающей и легкой промышленности, рассказали в Мининвесте Подмосковья.

В этом году финансирование смогут получить предприятия обрабатывающей и легкой промышленности, а в новых регионах — представители сфер туризма, медицины, науки и спорта. Всего до 2030 года малый бизнес получит от корпорации от 18 миллиардов рублей на льготный лизинг.

Ставка на отечественное оборудование составит 6%, на зарубежное — 8%. В новых регионах ее снизят до 1% и 3% соответственно.

«В 2026 году мы сохранили ставки на лизинг на низком уровне, чтобы небольшие предприятия могли продолжать свое развитие и расширять линейки продукции, в том числе для импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета страны», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что важным направление работы останется развитие бизнеса в новых регионах.