Предприниматели смогут узнать о получении субсидий на предстоящем вебинаре

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области и Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области организуют вебинар для бизнесменов. Он пройдет 2 июля с 11:00 до 12:30.

На встрече предпринимателям объяснят, как работает механизм предоставления субсидий для малого и среднего бизнеса. Участники узнают, на что обратить внимание при оформлении документов, какие обязательства возникают после получения финансовой поддержки и в каких ситуациях государство вправе потребовать вернуть выделенные средства.

Вебинар будет полезен как компаниям, которые только планируют подать заявку на получение субсидии, так и предпринимателям, уже воспользовавшимся этой мерой поддержки.

Экспертом встречи выступит заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Сергеевич Жигарев.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6a3e270784227c0b08f63009.