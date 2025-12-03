Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар по защите прав бизнеса

Вебинар о защите прав бизнеса проведут в Подмосковье 9 декабря. На нем расскажут о том, как взаимодействовать с правоохранительными органами и как вести себя во время внезапных проверок.

Как сообщили в региональном Мининвесте, мероприятие проведут по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области совместно с Адвокатской палатой.

В рамках вебинара участники разберут ключевые аспекты взаимодействия с правоохранительными органами, критерии контроля организаций, а также изучат свои права и обязанности. Отдельно рассмотрят практические рекомендации на случай внезапных проверок и механизмы их обжалования.

Спикером выступит вице-президент федерального союза адвокатов России, лауреат национальной премии адвокатуры в номинации «Деловая репутация» Алексей Иванов.

Участие в вебинаре бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке.