Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о порядке получения субсидий

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области

Фото: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области

Подмосковный бизнес-омбудсмен проведет вебинар для предпринимателей совместно с региональным Мининвестом. Мероприятие пройдет 2 июля с 11:00 до 12:30 и будет посвящено порядку оказания финансовой поддержки в форме субсидий.

Участники вебинара узнают о том, как оформить субсидии, какие существуют требования к получателям поддержки, им расскажут о правилах подготовки отчетности и основаниях для возврата ранее предоставленных средств.

«Вебинар будет полезен предпринимателям, которые планируют воспользоваться мерами финансовой поддержки, уже получили субсидию или хотят заранее разобраться в обязательствах, возникающих после ее предоставления», — отметили в аппарате уполномоченного.

Спикером выступит замглавы Мининвеста Подмосковья Кирилл Жигарев .

Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.