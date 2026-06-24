Предприятия пищевой промышленности приглашены на международные выставки в Москве

С 23 по 26 марта 2027 года в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр» пройдут две крупные выставки: Modern Bakery Moscow/CONFEX и GOTOVO. Они соберут производителей оборудования, ингредиентов и технологий для хлебопекарной, кондитерской и пищевой промышленности.

На выставках будут представлены российские и зарубежные разработки в области оборудования, ингредиентов, упаковки, холодильной техники и технологий хранения. Участники смогут ознакомиться с современными решениями для производства готовых блюд и полуфабрикатов, упаковки продукции и обеспечения санитарной безопасности предприятий. Также у них будет возможность представить свои разработки потенциальным партнерам и заказчикам.

Выставки дополнятся деловой программой: конференциями и семинарами, на которых обсудят актуальные вопросы отраслей. Среди тем — импортозамещение оборудования, бережливое производство, тренды рынков, развитие производства готовой еды, экспорт оборудования и продукции, государственное регулирование и поддержка, перестройка цепей поставок и другие важные аспекты.

Кроме того, пройдет церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России». В конкурсе ежегодно участвуют хлебопекарные предприятия из разных регионов страны.

Мероприятия поддерживают Совет Федерации ФС РФ, Минпромторг РФ, Минсельхоз РФ, Правительство Москвы, профильные НИИ, ассоциации и союзы.

Узнать больше о выставках можно на официальных сайтах: - [https://modern-bakery.ru/](https://modern-bakery.ru/) - [https://confex-expo.ru/](https://confex-expo.ru/) - [https://gotovo-expo.ru/](https://gotovo-expo.ru/)