Конструкторскому бюро кабельной промышленности в Мытищах исполнилось 68 лет

Торжественное мероприятие в честь 68-летию со дня основания конструкторского бюро посетила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. Она наградила сотрудников почетными грамотами и благодарностями.

«Мы хотим выразить благодарность руководителю предприятия Валерию Полякову и всему коллективу за ваш труд», — сказала Купецкая.