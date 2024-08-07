Конструкторскому бюро кабельной промышленности в Мытищах исполнилось 68 лет

Особое конструкторское бюро кабельной промышленности в Мытищах отпраздновало 68-летие. Глава городского округа Мытищи поздравила коллектив предприятия.
Торжественное мероприятие в честь 68-летию со дня основания конструкторского бюро посетила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. Она наградила сотрудников почетными грамотами и благодарностями.
«Мы хотим выразить благодарность руководителю предприятия Валерию Полякову и всему коллективу за ваш труд», — сказала Купецкая.
Ранее сообщалось, что около «ОКБ КП» в Мытищах началось обустройство сквера. Там проложат новые дорожки, обустроят места для отдыха и современную систему освещения. Кроме того, руководство предприятия планирует установить стелу, отражающую историю и традиции конструкторского бюро.