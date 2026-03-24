Предприятия Подмосковья получат возможность адаптации к налоговым изменениям

Малый и средний бизнес в Московской области сможет подстроиться под налоговые изменения, которые вступят в силу в 2026 году. Это произойдет благодаря поправкам в Налоговый кодекс, внесенным Министерством финансов на рассмотрение Правительства Российской Федерации, как сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

С 1 января 2026 года вступят в силу налоговые нововведения, которые повлияют на работу предприятий малого и среднего бизнеса. Новые изменения в Налоговый кодекс дадут возможность компаниям адаптироваться к обновленным условиям работы. Переходный период позволит МСП оценить все критерии и выбрать подходящую систему налогообложения.

С 1 апреля по 31 декабря 2026 года компании и индивидуальные предприниматели из сферы общественного питания, применяющие упрощенную систему налогообложения и утратившие освобождение от НДС в 2026 году, а также индивидуальные предприниматели, потерявшие право на патентную систему, получат освобождение от НДС. Предприятиям общепита не потребуется соблюдать условие о соответствии средней заработной платы на предприятии за прошедший год показателю средней зарплаты в регионе.

Индивидуальные предприниматели, утратившие право на патентную систему налогообложения, получат право на налоговые вычеты НДС по товарам, работам или услугам, а также имущественным правам, которые не использовались при применении патентной системы.