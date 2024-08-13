Предприятие из Шатуры передало в зону СВО плиты для блиндажей

Деревообрабатывающее предприятие «КсилоСвисс» из Шатуры вновь передало плиты ДСП в зону специальной военной операции. Из них можно изготовить предметы мебели для блиндажей.

Руководство компании «КсилоСвисс» отправило в Луганскую народную республику около 160 плит ДСП. В полевых условиях их применяют для обустройства блиндажей — для обшивки или изготовления стульев и столов.

«Руководство идет всегда нам навстречу. Это третья отправка с предприятия, и она будет не последняя. Передавать планируем до тех пор, пока не наступит победа», — сказал председатель Совета ветеранов Шатуры Сергей Фролов.

Компания «КсилоСвисс» из Шатуры регулярно помогает военнослужащим. Она сотрудничает с местной администрацией и теми, кто занимается обеспечением военнослужащих, с начала этого года. Ранее из округа отправили в зону СВО шесть тонн плит ДСП.

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