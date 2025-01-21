Предприятие Воскресенска вновь получило комплексное экологическое разрешение
Филиал «Воскресенские минеральные удобрения» концерна «Уралхим» подтвердил неуклонное соблюдение высочайших экологических стандартов. Получение КЭР стало результатом проверки, проведенной совместно с Минпромторгом, Роспотребнадзором, Росводресурсами, Росприроднадзором и Минэкологии Подмосковья.
Этот документ обязателен для предприятий с высоким воздействием на окружающую среду. КЭР подтверждает соответствие производственных процессов филиала «ВМУ» всем действующим экологическим нормам и требованиям, а также использование наилучших доступных технологий.
На предприятии повторно провели инвентаризацию источников выбросов и сбросов, а также необходимые измерения, которые выполняли независимые аккредитованные лаборатории. Было проверено соблюдение всех регламентов.
Документ выдан на семь лет. Он охватывает три площадки филиала и разрешает выпускать вдвое больше продукции.
Заместитель главного инженера по экологии Анастасия Маточкина назвала получение второго КЭР значимым достижением для филиала «ВМУ». «Это подтверждает нашу приверженность экологической ответственности и показывает, что мы постоянно работаем над совершенствованием наших производственных процессов, минимизируя воздействие на окружающую среду», — подчеркнула специалист.