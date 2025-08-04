Предприятие Воскресенска стало победителем этапа всероссийского конкурса

Эксперты высоко оценили инициативы «ВМУ» в трех ключевых направлениях: социальная забота, развитие и обучение, а также работа на перспективу.

Победа в конкурсе стала признанием системной работы компании в создании комфортных условий для сотрудников. Предприятие предоставляет работникам ДМС и санаторно-курортное лечение, материальную поддержку и помощь с ипотекой, целевое обучение по профильным специальностям и повышение квалификации без отрыва от производства и многое другое.

Заместитель директора филиала Яна Агеева подчеркнула, что «ВМУ» и «Уралхим» в целом уделяют большое внимание социальной политике.

«Мы создаем среду, в которой каждый сотрудник чувствует поддержку и получает возможности для развития. Мы уверены: именно люди — залог успеха компании. Эта победа еще раз подтверждает — наш курс верный», — отметила замдиректора по персоналу и социальной политике

Теперь филиал «ВМУ» будет представлять Московскую область на федеральном этапе конкурса.