Предприятие по производству бумажных пакетов в Коломне вышло на проектную мощность

Около 20 миллионов бумажных пакетов в месяц стали производить на заводе «Архбум-Упак» в Коломне. Таким образом предприятие вышло на запланированные показатели.

В апреле компания, в которой производят качественные и экологически безопасные крафт-пакеты из чистоцеллюлозного сырья, отметит пятилетний юбилей. Предприятие посетил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Он провел встречу с руководителем компании Александром Музалевым. На ней обсудили планы по развитию и меры поддержки малого и среднего бизнеса. Их реализуют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«За пять лет предприятие „Архбум-Упак“ прошло большой путь. Расширен парк оборудования, запущены две новые линии, завод нарастил объемы производства и вышел на проектную мощность. Отмечу, что предприятие также проводит большую работу по защите окружающей среды: участвует в сборе макулатуры, высаживает деревья», — добавил Александр Гречищев.

В месяц здесь производят около 20 миллионов упаковочных пакетов, перерабатывают порядка 400 тонн бумаги. Клиенты — это известные производители одежды, спортивной обуви, популярные маркеты, аптечные сети и рестораны быстрого питания.