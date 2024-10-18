Предприятие по переработке какао-бобов построят в Егорьевске к 2027 году

Импортозамещающее производство по переработке какао-бобов запустят в городском округе Егорьевск через два года. Для реализации проекта компании «Интермаре» предоставили участок по программе «Земля за 1 рубль».

«Объем инвестиций в проект оценивается в 445 миллионов рублей. Имущественная поддержка региона в рамках программы „Земля за 1 рубль“ обеспечит инвестора необходимыми площадями для строительства. Плановый срок запуска нового производства — 2027 год», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Реализацией проекта займется компания «Интермаре», учредителями которой стали владельцы кондитерской фабрики «Победа». Благодаря запуску нового производства предприятие сможет производить шоколад из собственного сырья и поставлять тертое какао предприятиям пищевой отрасли.

В Министерстве имущественных отношений Московской области отметили, что инвестору предоставили участок площадью 2,3 гектара. Здесь компания планирует построить производственное здание и склад.

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