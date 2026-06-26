Предприятие «НПО Стеклопластик» в Солнечногорске отметило 80-летие

Торжественное мероприятие в честь юбилея стратегического российского производителя стекловолокнистых материалов и композитов состоялось 25 июня. Почетные гости поздравили коллектив с важной вехой в истории предприятия и вручили лучшим сотрудникам заслуженные награды.

На праздник приехали депутаты Государственной Думы Ирина Роднина и Александр Спиридонов, заместитель директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга России Сергей Грачев, руководитель Гохрана России Андрей Юрин, депутат Московской областной думы Лев Закиров и другие гости.

Первый заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик отметил, что предприятие, которое создавалось 80 лет назад для стратегических государственных задач, продолжает выполнять важнейшую миссию по обеспечению научно-технического суверенитета и национальной безопасности России.

«Ваша продукция не только широко востребована, но и незаменима во многих областях. Спасибо коллективу за профессионализм, сохранение преемственности и инновационные решения», — сказал Кирилл Типографщик. Он вручил благодарственные письма главы муниципалитета работникам предприятия.

Лучших сотрудников также наградили медалями «Трудовая деятельность» и почетными грамотами Московского областного союза промышленников и предпринимателей.