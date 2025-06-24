Предприятие из Мытищ передаст метрополитену в Москве свыше 700 новых вагонов

Более 700 современных вагонов получит столичный метрополитен от предприятия «Метровагонмаш» из Мытищ. Новую партию «Москва-2026» передадут в соответствии с пролонгированным договором, действительным до 2030 года.

Договоренностей по поставке достигли руководство завода и правительство Москвы на полях Петербургского международного экономического форума, который проходил с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном «Экспофорум». Инженеры разработали новые составы оборудованные максимально широкими дверями, системами кондиционирования и разместили на поручнях 400 зарядных устройств для телефонов.

Замоскворецкая и Троицкая линии первыми получат новые поезда, каждый из которых сможет перевезти до 1,5 тысяч человек на нужную остановку. Повысят комфорт пассажиров на платформах установленные в новых составах футуристические фары с адаптивным режимом, которые будут снижать яркость при приближении к станции. В стадии тестирования машинистами сейчас находятся прозрачные мониторы, встроенные в боковые стекла. Мэр Москвы Сергей Собянин, рассказал, что контракт на поставку новой партии вагонов стал крупнейшим в мире.