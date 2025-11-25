Предприятие из Королева представило новаторские разработки на выставке в ОАЭ

Новая орбитальная станция в отличие от МКС будет полностью самообеспеченной. «Это откроет новые горизонты для целевого использования научной аппаратуры, требующей высокой мощности, включая радиолокаторы и антенны», — рассказал главный конструктор проекта Владимир Кожевников.

На стенде РКК «Энергия» также были представлены макеты двух автоматических космических аппаратов, отличающиеся высокой технологичностью. В число их основных характеристик входят негерметичная конструкция с трехслойными сотовыми панелями, высокоточные средства управления движением и навигации, объединенная двигательная установка с газовыми и стационарными плазменными двигателями, обеспечивающими выведение спутников на рабочую орбиту.

Участие РКК «Энергия» в Dubai Airshow подчеркивает стремление России к развитию космических технологий и укреплению позиций на международной арене.