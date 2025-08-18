Праздники улицы Вачевской и микрорайона Солнечного прошли в Павловском Посаде

Поздравила жителей от имени главы Павлово-Посадского городского округа начальник территориального отдела Оксана Шакура.

«Для жителей улицы Вачевская этот праздник уже можно считать традиционным, для жителей микрорайона Солнечный празднование проходит впервые. Для меня это тоже новый опыт и возможность начать летопись микрорайона совместно с его жителями. Вместе мы трудимся на его развитие, благоустройство», — сказала Оксана Шакура.

Творческую программу подготовили местные коллективы. Они исполнили популярные музыкальные композиции.

Для детей провели мастер-классы. Взрослые могли поучаствовать в кулинарных конкурсах и дегустациях. Для всех желающих работали праздничные фотозоны.