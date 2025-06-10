Праздники ко Дню деревень пройдут в 9 населенных пунктах Павловского Посада

День деревни отметили в Малыгино в Павловском Посаде. Праздник начал череду подобных тематических мероприятий в округе.

Для жителей организовали праздничный концерт. На нем выступили местные артисты, в числе которых сольные певцы, а также воспитанники шоу-балета, танцевального и вокального коллективов, акробатической студии.

Отметим, что деревня Малыгино упоминается в писцовых книгах XVI века. Издавна ее жители занимались разными ремеслами.

Всего в Павлово-Посадском округе в июне День деревень отметят девять населенных пунктов. В них тоже состоятся развлекательные программы.

Ранее мы рассказывали о том, что фестиваль полевой кухни пройдет в Павловском Посаде 13 июня. Его тема — «Лучше нет простой, здоровой, доброй пищи фронтовой», а сам праздник посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.