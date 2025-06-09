Фестиваль полевой кухни пройдет в Павловском Посаде 13 июня

Фестиваль полевой кухни «Котелок» пройдет в парке «Меленки» в Павлово-Посадском округе 13 июня. Его тема — «Лучше нет простой, здоровой, доброй пищи фронтовой», а сам праздник посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Гости узнают, какие блюда можно готовить в походных условиях. В программе — конкурс на лучшую полевую кухню, соревнования по приготовлению чая, киселя и компота, театрализованные сценки, а также концерт под названием «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?!».
Также гостей ждут квест «Марш-бросок» и мастер-классы от клубов исторической реконструкции. Праздник начнется в 12:00.
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