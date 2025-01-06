«Праздники без проблем с пищеварением». Полезные пищевые привычки назвали в Подмосковье

В новогодние праздники обильные трапезы могут стать серьезным испытанием для пищеварения. Гастроэнтеролог Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Павлова поделилась рекомендациями, чтобы избежать дискомфорта.

«Прежде всего, важно соблюдать умеренность. Даже самые вкусные блюда лучше пробовать небольшими порциями, чтобы не перегружать желудок. Отдавайте предпочтение легким закускам, овощам и зелени, которые способствуют пищеварению. Не забывайте о питьевом режиме. Вода помогает справляться с тяжелой пищей, но избегайте газированных напитков и алкоголя в больших количествах — они могут усилить чувство тяжести», — рассказала Павлова.

Врач посоветовал ограничиться небольшим количеством десертов и отдавать предпочтение натуральным фруктам. Также важно делать перерывы между приемами пищи — это позволит организму отдохнуть и усвоить поступившую пищу.

После праздничного ужина Павлова порекомендовала не ложиться спать сразу — небольшая прогулка или спокойная активность помогут организму быстрее переварить еду. В случае дискомфорта следует использовать травяные чаи с мятой или ромашкой, а также ферментные препараты, но только по рекомендации врача.