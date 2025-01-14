Праздник зимних народных забав пройдет в Лобне

Мероприятие «Пришла Коляда — отворяй ворота!» организуют 14 января возле Дома культуры «Красная поляна» в Лобне. Жители смогут поучаствовать в хороводах и спортивных состязаниях.

Событие проведут в честь старого Нового года. Организаторы подготовили интерактивную программу с пением колядок.

Творческие номера исполнят коллективы Дома культуры. Также состоятся чаепитие и мастер-класс по созданию русских народных кукол-мотанок.

Старт праздника — сегодня, 14 января, в 18:00. Вход на мероприятие свободный.

Напомним, что завтра в Лобне также начнется акция по сдаче елок на переработку. Специальные площадки откроют по семи адресам. Новогодние деревья отправят на переработку, после чего будут использовать как материал для благоустройства парков и тропинок, корм для животных или щепу для защиты почвы в сельском хозяйстве.