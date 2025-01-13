Акция по сдаче елок на переработку начнется в Лобне 15 января

Экологическая акция «Сдай на переработку и елки, и иголки» будет проходить в муниципалитете до 10 февраля. Специальные площадки для сдачи на переработку новогодних деревьев откроются в Лобне по семи адресам.

На брендированных площадках жители городского округа смогут сдать на утилизацию живые елки, пихты и сосны. Пункты приема расположены на улицах Гагарина, 8, Дружбы, 3, Ленина, 65, Окружной, 1в, Циолковского, 1, Аэропортовской, 5, Чайковского, 13а. Обязательным условием приема деревьев является отсутствие на них елочной мишуры и других украшений.

Новогодние деревья отправят на переработку, после чего будут использовать как материал для благоустройства парков и тропинок, корм для животных или щепу для защиты почвы в сельском хозяйстве. Специальный станок в среднем за восемь часов измельчает от 1200 до 1800 елей.