Сегодня 10:09 Праздник зажжения огней на главной новогодней ели прошел в Луховицах 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

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Путешествие в новогоднюю сказку в Луховицах началось с площади перед Домом культуры «Старт». Помощники Деда Мороза устроили для юных жителей округа веселые конкурсы.

Участники праздника собирали подарки в мешок, забивали валенками мячи и играли со снеговиком. Тем, кто замерз, предлагали горячий чай и вкусную выпечку. Тем временем на сцене разыгралась настоящая новогодняя трагедия. Злой Дракон не хотел складывать свои полномочия и спрятал символ следующего года — Змею. Но, как известно, добро всегда побеждает зло. Зима, заяц и Снегурочка все расставили на свои места и позвали Деда Мороза.

Чтобы услышать заветные слова, возвещающие начало праздника, на площади собрались сотни жителей и гостей Луховиц. Дед Мороз со Снегурочкой выполнили свою миссию безупречно — зажгли огни на главной елке округа. А затем водили хоровод и долго общались с детьми, никому не отказывая в совместном фото. На площади также работала почта Деда Мороза, с помощью которой можно было отправить письмо с самым заветным желанием.

Зима в Луховицах обещает быть интересной и насыщенной праздничными событиями. «Пройдет более 150 новогодних мероприятий, культурных и спортивных. Одним словом, каждый сможет найти себе по душе развлечение. Будут работать два катка, три лыжные трассы, более 15 хоккейных коробок. Каждый день в центральном парке будут устраивать разного рода мероприятия. Скучать не придется, поэтому всех ждем на праздники», — рассказал глава городского округа Сергей Тимохин.