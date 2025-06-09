Праздник трех улиц отметили в Наро-Фоминске

Традиция проводить праздники улиц появилась в Наро-Фоминске. Накануне тематическое мероприятие организовали для жителей улиц Рижской, Мира и Ленина.

Первый такой праздник провели на улице Ленина у школы искусств «Гармония». Участниками стали жильцы домов на трех улицах.

Концерт представили артисты Центрального дворца культуры «Звезда». Всех желающих в этот жаркий день угощали мороженым.

«Именно жители формируют атмосферу города, его душу. Надеюсь, что праздник улиц станет доброй традицией и будет расширяться, привлекая все больше жителей», — прокомментировал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

Ранее мы рассказывали о том, что программа «Умные каникулы» началась в Наро-Фоминском округе. В проекте поучаствуют более 4200 детей. Для них организуют конкурсы, квесты, творческие мастерские и интерактивные игры.