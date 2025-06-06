Программа «Умные каникулы» началась в Наро-Фоминском округе

Площадками для реализации проекта правительства Подмосковья станут пять школ муниципалитета. Участвовать в летней программе будут более 4200 детей.

«Умные каникулы» пройдут в июне школах № 1, № 4 и № 7 в Наро-Фоминске, Селятинской школе № 1 и Апрелевской школе № 1. Для ребят подготовили культурные, спортивные, творческие и интеллектуальные мероприятия. Школьники смогут не только отдохнуть, но и приобрести новые знания и навыки.

В рамках проекта будут организованы различные конкурсы, квесты, творческие мастерские и интерактивные игры. Опытные педагоги и вожатые сделают все для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно и смогли раскрыть свой потенциал.

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности. Школьники смогут попробовать себя в разных сферах деятельности, от робототехники и программирования до театрального искусства и журналистики. Для них проведут занятия, направленные на развитие коммуникативных навыков и лидерских качеств, логического мышления и креативности.

«„Умные каникулы“ — это инвестиция в будущее наших детей, возможность провести лето с пользой и получить незабываемые впечатления», — подчеркнула заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.