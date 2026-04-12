Праздник торжества жизни. Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Пасхой

Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Пасхой и пожелал заботиться о ближних

Пасха объединяет людей вокруг вечных ценностей: добра, милосердия и заботы о ближних. С таким поздравлением к жителям Московской области обратился губернатор Андрей Воробьев .

Он подчеркнул, что в эти дни особенно важно быть рядом с родными и близкими, а также делиться теплом и радостью с теми, кто нуждается в поддержке.

«Сердечно поздравляю всех со светлым Христовым Воскресением! Пасха — это праздник надежды, обновления и торжества жизни», — обратился к жителям Подмосковья губернатор.

Воробьев пожелал всем крепкого здоровья, мира и благополучия.

«Пусть в ваших домах всегда царят уют и согласие, а вера помогает преодолевать любые трудности», — добавил глава Московской области.

В ночь на воскресенье, 12 апреля, президент России Владимир Путин поздравил с наступлением Пасхи всех граждан страны. Глава государства подчеркнул, что этот великий праздник подарил веру в торжество любви и справедливости, а также объединил людей вековыми традициями и ценностями.