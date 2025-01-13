Праздник русского холодца пройдет в Павловском Посаде 25 января

Традиционное мероприятие проводится в городском округе уже в 12-й раз. За эти годы праздник «Русский холодец» превратился в масштабное событие и завоевал множество дипломов и наград.

Уникальный гастрономический фестиваль состоится в День российского студенчества, поэтому его темой станут университеты и факультеты. Концепция праздника будет построена на индивидуальном подходе к приготовлению пищи. Организаторы отмечают, что одно и то же блюдо у каждого человека получается по-своему. «Холодец — блюдо с виду нехитрое, но тоже требует опыта и сноровки, и готовить его нужно учиться», — уверены они.

В основе фестиваля лежит конкурс на лучшее приготовление холодца. Участники используют все виды мяса, а их блюда получаются настоящими произведениями кулинарного искусства. Такими были в прошлые годы холодец в виде трехярусного торта, сказочного замка, гитары или футбольного поля. Разнообразие форм, вкусов и размеров растет с каждым годом. Конкурсанты также будут соревноваться в творческих конкурсах, сочиняя сказки и поэмы о студне.

В рамках праздника пройдет гастрономический чемпионат по поеданию холодца, который включает турниры по скоростному поеданию этого блюда среди мужчин и женщин, а также состязания по холодецким шашкам.

Фестиваль состоится на территории парка «Меленки» и будет продолжаться с 11:00 до 16:00.