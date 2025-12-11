Праздник «Парки. Сказки. Торжество» пройдет в Люберцах 13 декабря

Тематическое мероприятие проведут в парках округа. Его посвятят Новому году.

Праздник состоится в Наташинском парке, Центральном парке и Парке Сказок 13 декабря. Для жителей организуют сказочное шествие, встречу с Дедом Морозом, хоровод у новогодней ели и отправку писем с заветными желаниями.

Резиденция Деда Мороза уже работает в Центральном парке. Также здесь проходят занятия скандинавской ходьбой, работают фотозоны, организуют мастер-классы от благотворительного проекта «Корона Виктории».

В Наташинском парке, помимо той же программы, проводят спортивные активности, в том числе забеги для всех желающих. В пятницу здесь состоится творческий мастер-класс по изобразительному искусству от студии «Танцующие краски».

В субботу можно будет сделать новогоднюю открытку и елочную игрушку вместе с сообществом «Мама оффлайн». В воскресенье для взрослых пройдет мастер-класс по эфирным маслам, а для детей — игры и эстафеты.

Кроме того, в парке проведут экологическую акцию «Помоги перезимовать». Откроется чайная станция, пройдут анимационная программа и конкурсы.

Посетить эти и другие мероприятия могут все желающие без возрастных ограничений.