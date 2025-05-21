Праздник открытия теплого сезона в прошел в лесопарке в Котельниках

Мероприятие в Кузьминском лесопарке объединило жителей города, творческие коллективы, юных художников и участников клуба «Активное долголетие». Организаторы подготовили насыщенную программу различных активностей.

Участники проекта «Активное долголетие» начали день с утренней разминки и прогулки по лесным маршрутам.

Для воспитанников художественного отделения Детской школы искусств имени Андреева организовали пленэр. Юные художники писали на свежем воздухе работы под названием «Искусство на траве».

Гости лесопарка могли посетить тематические площадки, где узнать больше о здоровом образе жизни, поучаствовать в творческих активностях и отдохнуть всей семьей. Программа праздника также включала мастер-классы, концерт, развлекательные активности и флешмобы.

В завершение насыщенного дня всех участников мероприятия угостили травяным чаем из настоящих русских самоваров.