Праздник «Новый год под шубой» проведут в 75 парках Подмосковья в выходные

Праздничные программы пройдут в 75 подмосковных парках 28 и 29 декабря. Для гостей проведут хороводы у елки, творческие мастер-классы, концерты и многое другое.

Праздник «Новый год под шубой» пройдет 28 декабря в парке «Дулевский» в Орехово-Зуеве. Там состоится анимационная программа со сказочными героями и мастер-класс по изготовлению открыток. В воскресенье в амфитеатре проведут представление «Домовенок Кузя».

В «Скитских Прудах» в Сергиевом Посаде в выходные состоится анимационная программа с дедом Морозом и хороводы.