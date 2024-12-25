Праздник «Новый год под шубой» пройдет во Фрязинском лесопарке 28–29 декабря

В 11 часов в субботу, 28 декабря, начнется анимационная программа «Когда Дед Мороз был маленьким». Зрителям расскажут истории из детства зимнего волшебника и покажут, как он готовится к Новому году. В 12:00 можно будет поучаствовать в костюмированном хороводе «Новый год на носу» в компании сказочных героев. На Чайной станции посетителям помогут согреться горячим напитком.

В воскресенье, 29 декабря, с 11 до 13 часов будет открыта резиденция с персонажами сказок, где можно будет сделать незабываемые фотографии. В 12:00 в павильоне администрации проведут мастер-класс по изготовлению уникальных открыток для Деда Мороза. В это же время начнется приятная акция «Новогодний мандарин», где все участники будут поздравлять друг друга с наступающим праздником.

В выходные в лесопарке будет работать выставка-экспонат про космонавта Александра Баландина, на которой можно узнать о его жизни и подвигах. Вход на все мероприятия будет свободным.