Праздник национального единства прошел в Дмитрове

27 июня в музейном дворике на Исторической площади провели мероприятие «Мы разные и в этом наша сила и богатство». Его посвятили Году единства народов России.

Организатором выступил музей-заповедник «Дмитровский кремль» при поддержке центра развития творчества и ремесленничества «Руками и сердцем».

Для гостей подготовили насыщенную программу: творческие мастер-классы, выставку-ярмарку изделий ручной работы, марафон экскурсий по Дмитровскому кремлю, Борисоглебскому монастырю и музейным экспозициям.

Участие в мероприятии приняла депутат Московской областной Думы Марина Шевченко. Она отметила, что такие праздники помогают лучше узнать культуру и традиции народов страны, почувствовать связь поколений и увидеть богатство исторического наследия. Она подчеркнула, что особенно важно, когда вместе собираются представители разных поколений.

Праздник объединил жителей всех возрастов, еще раз подтвердив, что история, культура и традиции остаются важной частью общественной жизни округа.