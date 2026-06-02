Праздник ко Дню защиты детей прошел в Павловском Посаде

На площадке перед дворцом культуры «Павлово-Покровский» 1 июня состоялось мероприятие «Ура! Зажигает детвора!». Маленькие артисты уверенно выходили на импровизированную сцену, пели и танцевали.

Открытие летнего сезона прошло ярко, шумно и радостно. Каждый номер вызывал восторг у зрителей, которые наградили юных артистов бурными аплодисментами. В этот день на встрече царила атмосфера добра, заботы и счастья.

Огромную благодарность за праздник получили сотрудники дворца культуры и участники детских творческих коллективов. Они напомнили гостям о важности заботы о детях и зарядили положительными эмоциями на все лето.

Ко Дню защиты детей в муниципалитете прошли и другие мероприятия. Так, в парках округа и в Электрогорске организовали «Город профессий»: юные жители округа смогли попробовать себя в роли пожарных, кондитеров, врачей, почтальонов и художников.