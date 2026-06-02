Праздник ко Дню защиты детей прошел в парках Павловского Посада

1 июня общественные пространства превратились в города профессий и творчества. Мероприятия для юных жителей также провели в Электрогорске.

Встреча началась с приключений по «Городу профессий». Ребята тушили условные пожары с настоящими профессионалами, учились готовить сладости у кондитера, осваивали кулинарные навыки, рисовали с художниками, разносили почту и спасали «пациентов» в роли врачей.

На площадках также проходили мастер-классы по рисованию, лепке и рукоделию. Дети создавали свои шедевры, учились новому и с удовольствием участвовали в интерактивных играх. Было организовано множество зон для фотосессий.

Особое внимание уделили безопасности и развитию детей: специалисты и волонтеры помогали юным гостям не только веселиться, но и узнавать что-то новое, расширять кругозор и реализовывать свои таланты. Взрослые с удовольствием наблюдали за активным отдыхом и творческими успехами малышей. Мероприятие подарило детям незабываемые впечатления.​​