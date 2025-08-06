Праздник ко Дню Воздушно-десантных войск прошел в Чехове

Торжественные мероприятия по традиции начались у памятника бойцам-десантникам. Глава округа Михаил Собакин, ветераны СВО, благочинный церквей Чеховского церковного округа игумен Сергий (Куксов) и депутаты поздравили собравшихся с днем ВДВ и возложили цветы к монументу в память о десантниках, не вернувшихся с боевых задач.

«Всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменным мерилом оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу: „Никто, кроме нас!“. Это праздник настоящих патриотов своей Родины. Это можно увидеть и по количеству орденов на груди у ветеранов ВДВ, прошедших локальные войны и конфликты, и у молодых ребят — участников специальной военной операции. Сегодня они в одном строю плечом к плечу. Так было и будет всегда на русской земле!» — сказал Михаил Собакин.