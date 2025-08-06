Праздник ко Дню Воздушно-десантных войск прошел в Чехове
2 августа элитной крылатой пехоте исполнилось 95 лет. Отпраздновать юбилей в Чехове собрались десятки действующих военнослужащих и ветеранов боевых действий.
Торжественные мероприятия по традиции начались у памятника бойцам-десантникам. Глава округа Михаил Собакин, ветераны СВО, благочинный церквей Чеховского церковного округа игумен Сергий (Куксов) и депутаты поздравили собравшихся с днем ВДВ и возложили цветы к монументу в память о десантниках, не вернувшихся с боевых задач.
«Всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменным мерилом оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу: „Никто, кроме нас!“. Это праздник настоящих патриотов своей Родины. Это можно увидеть и по количеству орденов на груди у ветеранов ВДВ, прошедших локальные войны и конфликты, и у молодых ребят — участников специальной военной операции. Сегодня они в одном строю плечом к плечу. Так было и будет всегда на русской земле!» — сказал Михаил Собакин.
Празднование Дня ВДВ продолжилось на аэродроме Волосово. Десантники совершали прыжки с парашютом самостоятельно и в тандеме. Для гостей подготовили выставку оружия и снаряжения воздушно-десантных войск. На сцене прозвучали слова поздравлений военным в тельняшках и голубых беретах. В качестве творческого подарка состоялся концерт военных песен. Также наградили тех, кто вносит большой вклад в патриотическое образование подрастающего поколения и развитие нового направления в авиации — БПЛА.