Праздник ко Дню текстильщика прошел в деревне Золотово в Воскресенске

Жителей Золотова поздравили с Днем деревни и праздником работников текстильной промышленности. Организаторы подготовили яркую и насыщенную программу.

Гостей праздника ждали вкусные угощения, увлекательный мастер-класс, аква-грим и веселые батуты для детей, песни и танцы от воскресенских артистов, а также розыгрыш призов в рамках проекта «Активное долголетие».

С теплыми словами к жителям деревни и тем, кто посвятил свою жизнь текстильной промышленности, обратились депутат совета городского округа Галина Романова, староста деревни Елена Артемова и представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

«Жители деревни Золотово могут по праву гордиться своей историей и своим трудом создавать будущее родного края», — отметила член партии «Единая Россия» Галина Романова.

Мероприятие прошло в рамках цикла патриотического проекта «Единой России» — «Успех V единстве поколений».