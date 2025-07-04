Праздник ко Дню семьи, любви и верности пройдет в Котельниках 8 июля

Общеобластное мероприятие под название «Семья. Лето. Парк» состоится во вторник, 8 июля, в Кузьминском лесопарке. Для жителей и гостей городского округа подготовили насыщенную программу.

В лесопарке будут организованы мастер-классы по созданию генеалогического древа и символичных ромашек, подвижные игры для детей и взрослых, яркий флешмоб и, конечно, праздничный концерт с участием творческих коллективов. На территории будут работать летний читальный зал под открытым небом, тематическая фотозона для памятных семейных снимков и фотовыставка, посвященная семейным ценностям

Этот праздник станет прекрасной возможностью провести время с близкими, всей семьей поучаствовать в творческих активностях и насладиться теплым летним днем в одном из самых красивых мест округа.

Мероприятие, организованное в рамках проекта «Лето в Подмосковье» начнется в 12:00, вход в лесопарк свободный.