Праздник ко дню рождения Сергея Есенина прошел в Котельниках

Общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай», несмотря на прохладную погоду, собрало в Кузьминском лесопарке множество жителей и гостей округа. Яркий и по-настоящему душевный праздник посвятили 130-летию со дня рождения великого русского поэта.

Осень была любимым временем года Сергея Есенина, о чем свидетельствует большое количество его стихотворений. Участники мероприятия вместе читали любимые строки поэта, увлеченно мастерили осенние поделки на мастер-классах, участвовали в подвижных играх и танцевальных флешмобах.

Для желающих сделать яркие снимки на память в парке обустроили тематическую фотозону. Концертную программу к празднику подготовили местные творческие коллективы: ансамбль народного танца «Рассвет», театр танца «Летать», ансамбль бального танца «Фламинго», а также юный артист Василий Сидоренко.

В этот день в Кузьминском лесопарке также состоялся 100-й старт всероссийского проекта «Пять верст».